Son Dakika Haberleri: Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe
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Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe

31 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un En Marche (Yürüyüş) Partisi milletvekili ve dünyaca ünlü matematikçi Cedric Villani, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Paris Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıkladı

Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un En Marche (Yürüyüş) Partisi milletvekili ve dünyaca ünlü matematikçi Cedric Villani, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Paris Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıkladı.


Açıklama, seçimlerde Paris'i ele geçirme hesabı yapan Macron'un planlarını suya düşürdü. Zira Macron, partinin önemli isimlerinden Benjamin Griveaux'u destekleyeceğini bildirmişti.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08 
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