Son Dakika Haberleri: Fransız Mayın Avlama Gemisi Boğazdan Geçti

Fransız Mayın Avlama Gemisi Boğazdan Geçti

2 saat önce

Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Fransız Mayın Avlama Gemisi Boğazdan Geçti, System.String[]
Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

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