Fransız Mayın Avlama Gemisi Boğazdan Geçti
2 saat önce
Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Fransa
Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:55 Kaynak: İHA
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