Son Dakika Haberleri: Fransız Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Fransız Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Fransız Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 10.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

Fransa, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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