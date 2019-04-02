Fransız Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Fransa
Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 10.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
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