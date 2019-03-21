Fransız Mayın Gemisi Boğaz'dan Geçti
39 dakika önce
FRANSA donanmasına ait mayın avlama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
FRANSA donanmasına ait mayın avlama gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçerek Karadeniz
'e açıldı. Fransa
donanmasına ait M 653 Borda numaralı 'FS Capricorne' dün Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne açılmıştı. Bugün saat 10.15 sıralarında boğaza giren mayın gemisine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Fransız askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin ağır silahların başında nöbet tuttuğu görülürken bazı askerler de Boğaz'ı izledi. 45 mürettebatı bulunan mayın gemisi yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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