Fransız milletvekili Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi - Son Dakika

Fransa'da, Türklere saldıran ve yolları kapatan Ermeni protestoculara tepki göstermeyen Fransız milletvekili Eric Ciotti, bu şiddete karşı yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmeleri gerektiğini savundu.

Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de bir otoyolu kapatarak gösteri yapan Ermeni protestocuların, işe giden Türklere saldırarak 4 kişiyi yaralamasına şu ana kadar Fransız yetkililerden tepki gelmedi.

Bununla birlikte, önceki gün Lyon kentinde, dün de Dijon kentinde Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenleyen Türklere polis biber gazıyla müdahale etti ve katılımcılara para cezası verildi.

Cumhuriyetçi Parti Milletvekili Ciotti, katıldığı canlı yayında, Dijon kentinde Türklerin yürüyüş yapmasına tepki gösterdi. Ciotti, yürüyüş yapanların sokağa çıkma yasağını ve kanunları ihlal ettiğini öne sürerek, bu kişilerin sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmeleri gerektiğini savundu.

Öte yandan, Rhone-Alpes Bölgesi Valilik Yetkilisi Thierry Suquet, bölgede Türk ve Ermeni topluluklar arasında tehdit ve şiddet olayları yaşandığını, bunların faillerinin cezalandırıldığını belirtti. Suquet, "Bu Cumhuriyet karşıtı eylemlerin ülkemizde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Sosyal medyada, Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun, ellerindeki sopalarla 2 kişiyi dövdükleri anların görüntüleri paylaşılmıştı.

Fransa'da yaklaşık iki aydır Ermeniler tarafından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gösteriler düzenleniyor ve gösterilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine riayet edilmiyor. Bu gösterilere şu ana kadar birçok Fransız siyasetçi destek verdi.