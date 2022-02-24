Fransız milletvekilinden bugünkü AB Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısı - Son Dakika
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Fransız milletvekilinden bugünkü AB Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısı

24.02.2022 15:09
Fransız milletvekilinden bugünkü AB Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısı

Fransız Milletvekili Valerie Rabault, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin görüşüleceği ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin, Ukrayna'ya destek için Kiev'de düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Fransız Milletvekili Valerie Rabault, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin görüşüleceği ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin, Ukrayna'ya destek için Kiev'de düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Mecliste konuşan Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Rabault, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadıklarını belirtti.

Rabault, Avrupa topraklarında savaşa tanıklık etmemiş neslin bir üyesi olduğunu belirterek "Savaş Avrupa Birliği'nin kapısının eşiğinde. Bu nedenle en sert şekilde kınamalıyız." dedi.

Brüksel'de bugün düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısında bulunan Rabault, AB'nin desteğini Ukraynalılara göstermesinin zamanı olduğunu vurguladı.

Rusya'ya güçlü bir yanıt vermek için Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderilmesini isteyen Rabault, ayrıca Rus bankalarına yönelik yaptırım talebinde bulundu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız milletvekilinden bugünkü AB Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısı - Son Dakika


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