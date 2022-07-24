Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki

24.07.2022 14:12
Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda, Türkiye'nin, yaptığı arabuluculukla Fransa'dan "ağır bastığını" belirtti.

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda, Türkiye'nin, yaptığı arabuluculukla Fransa'dan "ağır bastığını" belirtti.

Lebreton, Twitter hesabında, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan ve milyonlarca ton tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin BFMTV kanalında yer alan haberi paylaştı.

Anlaşmanın, Afrika'da kıtlığı önleyebilmeyi mümkün kılacağını belirten Lebreton, "Konuyu Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Erdoğan'dı, Macron değil. Türkiye, Fransa'dan daha ağır basıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da aylardır abluka altındaki tahılın ihracı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

YORUMLAR
500
İİT'den, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabasına övgü İİT'den, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabasına övgü BAE, tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti BAE, tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti
Kaynak: AA

Milletvekili, Türkiye, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:06 İbrahim Tatlıses'den oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme: Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
14:01 Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız milletvekilinden Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Macron'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement