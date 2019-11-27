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Fransız milletvekilleri, Kara Cuma reklamlarının yasaklanmasını istedi
6 saat önce
Fransa Parlamentosundaki bir komisyonda, milletvekilleri, Kara Cuma (Black Friday) öncesi yapılan tanıtım kampanyalarını yasaklamayı öngören yasa değişikliği üzerinde uzlaştı
Fransa Parlamentosundaki bir komisyonda, milletvekilleri Kara Cuma (Black Friday) öncesi yapılan tanıtım kampanyalarını yasaklamayı öngören yasa değişikliği üzerinde uzlaştı.
Çevreci olarak tanımlanan 'İsraf karşıtı' yasadaki yeni değişiklikle, "aşırı tüketim ve alışveriş günündeki korkunç çevre kirliliği" hem kınanıyor hem de eleştiriliyor. Ayrıca Kara Cuma öncesi reklam yapılmasının yasaklanması talep ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:41
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