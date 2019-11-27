Son Dakika Haberleri: Fransız milletvekilleri, Kara Cuma reklamlarının yasaklanmasını istedi
Son Dakika Dünya Fransız milletvekilleri, Kara Cuma reklamlarının yasaklanmasını istedi - Son Dakika Dünya

Fransız milletvekilleri, Kara Cuma reklamlarının yasaklanmasını istedi

6 saat önce

Fransa Parlamentosundaki bir komisyonda, milletvekilleri, Kara Cuma (Black Friday) öncesi yapılan tanıtım kampanyalarını yasaklamayı öngören yasa değişikliği üzerinde uzlaştı

Fransız milletvekilleri, Kara Cuma reklamlarının yasaklanmasını istedi, System.String[]

Fransa Parlamentosundaki bir komisyonda, milletvekilleri Kara Cuma (Black Friday) öncesi yapılan tanıtım kampanyalarını yasaklamayı öngören yasa değişikliği üzerinde uzlaştı.


Çevreci olarak tanımlanan 'İsraf karşıtı' yasadaki yeni değişiklikle, "aşırı tüketim ve alışveriş günündeki korkunç çevre kirliliği" hem kınanıyor hem de eleştiriliyor. Ayrıca Kara Cuma öncesi reklam yapılmasının yasaklanması talep ediliyor.

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Black Friday, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:41 
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