Fransız motosikletçiler batman'da

FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan 35 motosikletçi tur programları kapsamında geldikleri Batman'da konakladı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan 35 motosikletçi, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından geldikleri Türkiye'deki gezileri kapsamında Batman'ı ziyaret etti. Türkiye'den sonra turun son ayağı İran'a gidecek olan motosikletçiler toplamda 9 bin kilometre yol katetmeyi hedefliyor.

Batman'da konaklayan motosikletçilerin grup şefi Eric Massiet Ovbiest, Fransa'dan başladıkları turu İran'da bitireceklerini belirterek, Türkiye'de gördükleri yerlerden etkilendiklerini söyledi. Ovbiest, "Türkiye'deki güzergahta İstanbul, Nevşehir, Ürgüp ve Hasankeyf gibi tarihi dokunun olduğu yerler bizi büyüledi. Buralar görülmeye değer yerler. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki insanlar yollarda bize tandır ekmeği ve organik ürünler ikram etti. Bir kez daha bu bölgeye gelmek istiyoruz" dedi.

'ÖZELLİKLE TÜRKİYE AYAĞINDAKİ GEZİ ROTAMIZDA HER ŞEY MÜKEMMEL GİTTİ'

Fransız motosikletçi Castellazzi Freonçova ise, Türkiye'deki gezilerinin mükemmel gittiğini ifade ederek, "İlk kez Kapadokya, Ürgüp ve Hasankeyf'i görüyorum. Tarihi dokunun olduğu yerler mükemmel. Buranın gastronomisi de harika. Lezzetli mahalle yemekleri olan Güneydoğu gezilecek bir bölge. Motosiklet yolculuğu benim için bir tutku oldu. Doğayla, insanlarla ve yolla etkileşim halinde olmak kadar güzel bir şey yok. Bölgede hiçbir sorunla karşılaşmadık. Havaların serinlediği güz döneminde motosikletle 9 ülkeyi dolaşmanın keyfini yaşıyoruz. İran'da bu kez uçakla Fransa'ya döneceğiz" diye konuştu.