Fransız muhalif lider Melenchon, Macron'un askerlerin e-bildirisine sessiz kalmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Fransa'da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin, kendisini iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildirisi karşısında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Melenchon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı emekli askerlerin kendilerinde muvazzaf askerleri "İslamosolculara" müdahaleye çağırma hakkı gördüğünü ifade etti.

"Bu askerlerin çiğnediği değerleri savunmak için harekete geçme zamanı." ifadesini kullanan LFI lideri Melenchon, savcıların Valeurs Actuelles'de yayımlanan ve askeri isyana teşvik eden açık mektup için harekete geçeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Jean Luc Melenchon, "Ordunun lideri olan Cumhurbaşkanı'nın, Valeurs Actuelles'teki yazı ve Marine Le Pen'in buna cevabı karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Yasal işlem başlatmaya hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet etmişti.