Fransız mutfağının 'tadı kaçtı': Paul Bocuse restoranı üçüncü Michelin Yıldızı'nı kaybetti

Fransız mutfağının en ünlü restoranlarından Paul Bocuse, 1965'ten bu yana sahip olduğu 3. Michelin Yıldızı'nı kaybetti.



Michelin Rehberi'nin iletişim müdürü Elisabeth Ancelin kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Yemekler hala mükemmel, fakat 2019'da müfetişlerimizin deneylerinin sonuçlarına göre restoranın artık üçüncü yıldız seviyesinde olmadığı kararını aldık" diye konuştu.