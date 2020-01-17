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Fransız mutfağının 'tadı kaçtı': Paul Bocuse restoranı üçüncü Michelin Yıldızı'nı kaybetti
6 saat önce
Fransız mutfağının en ünlü restoranlarından Paul Bocuse, 1965'ten bu yana sahip olduğu 3. Michelin Yıldınızı'nı kaybetti.
3 Michelin Yıldızlı restoranlar "olağanüstü yemekleriyle, sırf buraya uğramak için bir seyahat planlamaya değer" övgüsüne sahip
Fransız mutfağının en ünlü restoranlarından Paul Bocuse, 1965'ten bu yana sahip olduğu 3. Michelin Yıldızı'nı kaybetti.
Michelin Rehberi'nin iletişim müdürü Elisabeth Ancelin kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Yemekler hala mükemmel, fakat 2019'da müfetişlerimizin deneylerinin sonuçlarına göre restoranın artık üçüncü yıldız seviyesinde olmadığı kararını aldık" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:13
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