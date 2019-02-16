Son Dakika Haberleri: Fransız Öğrenciler 'Çevre' İçin Sokakta- Fransa'da Bu Kez Öğrenciler Sokakta- Çevre İçin Okulu...

Fransız Öğrenciler 'Çevre' İçin Sokakta- Fransa'da Bu Kez Öğrenciler Sokakta- Çevre İçin Okulu...

57 dakika önce

- Fransız öğrenciler 'çevre' için sokakta Fransa'da bu kez öğrenciler sokakta Çevre için okulu astılarPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te küresel ısınma konusunda duyarlı olan bir grup öğrenci, okula gitmeyerek Çevre Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Fransız Öğrenciler 'Çevre' İçin Sokakta- Fransa'da Bu Kez Öğrenciler Sokakta- Çevre İçin Okulu..., System.String[]
- Fransız öğrenciler 'çevre' için sokakta
Fransa'da bu kez öğrenciler sokakta
Çevre için okulu astılar

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te küresel ısınma konusunda duyarlı olan bir grup öğrenci, okula gitmeyerek Çevre Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
Başkent Paris'te bir grup öğrenci ilginç bir protestoya imza attı. Küresel ısınma sebebiyle geleceklerini aydınlık görmediklerini belirten öğrenciler, hükümetin küresel ısınma karşısındaki duyarsızlığını kınamak için eylem başlattı. 16 yaşındaki Greta Thunberg isimli İsveçli öğrencinin başlattığı 'çevre için Cuma günleri okula gitmeme' hareketini örnek alan öğrenciler Çevre Bakanlığı önünde oturma eylemi yapıp yol kapattı. Lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerin katıldığı eylemde siyasilere, "Büyüklerimizin çoğunluğunun vurdumduymazlığı karşısında, bizim söyleyecek sözümüz var. Bu da 'Geleceğimiz tehlikede" mesajı verildi.
İsveç, Belçika, Avustralya veya İsviçre'den sonra, Fransız öğrenciler, İsveçli genç öğrenci Greta Thunberg tarafından başlatılan uluslararası çevreyi koruma hareketine katılıyor. Fransız öğrenciler de onlar gibi, Cuma günü okula gitmemek ve yetkililere böyle baskı yaparak, küresel ısınma konusuna eğilmelerini hedefliyor. Öğrenciler bir sonraki adım olarak ise, her Cuma günü hükümete, ne şekilde olduğunu belirtmeden bir "talep" sunmayı planlıyor.
Gelecek Cuma günü Nancy kentinde okula gitmeme eylemini başlatacaklarını açıklayan öğrenciler, her Cuma günü grev yapacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

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