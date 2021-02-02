Fransız öğretmen çift bisiklet turuna Türkiye'de başladı - Son Dakika
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Fransız öğretmen çift bisiklet turuna Türkiye'de başladı

Fransız öğretmen çift bisiklet turuna Türkiye'de başladı

02.02.2021 11:18

FRANSIZ öğretmen Chloe (27) ve Runo Zorzi (32) çifti, 6 ay sürecek bisiklet yolculuğunun ilk ayağı olan Türkiye etabında, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

FRANSIZ öğretmen Chloe (27) ve Runo Zorzi (32) çifti, 6 ay sürecek bisiklet yolculuğunun ilk ayağı olan Türkiye etabında, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Türkiye'nin ardından çeşitli ülkeleri gezecek olan çift, toplam 6 bin kilometre yol yapmayı planlıyor.

Fransız öğretmen Chloe ve Runo Zorzi çifti, koronavirüs salgını nedeniyle çalıştıkları kurumlardan 6 ay izin alarak bisiklet turuna çıktı. Fransız öğretmenler, 2 Aralık günü Fransa'nın Toulouse şehrinden yanlarına aldıkları bisikletleriyle uçağa binerek, İstanbul'a geldi. İstanbul'dan bisikletleriyle Türkiye turuna çıkan çift, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli ve Burdur üzerinden Antalya'ya geldi. Antalya sahillerinden geriye dönüş yaparak Demre ilçesine ulaşan Zorzi çifti, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Kaş'a doğru yola çıkan çift, şu ana kadar Türkiye'de 1300 kilometre yol kat etti.

Runo Zorzi, "Demre'den Muğla'nın Datça ilçesine kadar bisikletle gideceğiz. Datça'dan feribotla İzmir'e, İzmir'den de otobüsle İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'dan tekrar yola çıkarak, Edirne'den Bulgaristan'a geçeceğiz. Buradan Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve İtalya'yı bisikletle geçerek haziran ayında tekrar Fransa'da olmayı planlıyoruz. Toplam 6 bin kilometre yol yapacağız. Günde ortalama 80 kilometre yol yapıyoruz. Geceleri hava güzel olduğu zaman çadırda kalıyoruz. Hava yağmurlu veya çok soğuk olursa otelde geceliyoruz" dedi.

Chloe Zorzi de Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Eşim ikinci kez geliyor. Koronavirüsten korunmak, çalışma şevkimizin düştüğü bu dönemde böyle bir geziye karar verdik. En uzun süreyi Türkiye'ye ayırdık. Yaklaşık 75 gün Türkiye'de kalmış olacağız. Amacımız farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımak. Türkiye'yi çok sevdik. Özellikle Türk insanının konukseverliği, cana yakınlığı inanılmaz. Herkes ikramlarda bulunuyor. Yol için bir şeyler veriyorlar. Türkiye'nin her yeri tarihle dolu. Çok güzel bir doğası var. Kış olmasına rağmen hava çok güzel. Bisiklet yolculuğu için ideal bir mevsim. İnsan yorulmuyor. Sıcakkanlı insanları ile bu sıcak ülkede gezmek, bu ülkeyi tanımaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca bu doğada koronavirüsten de da korunuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, Bisiklet, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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