Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli Bakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli Bakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 15:09
Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli Bakan, AA'nın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazdığı mektupla Fransız onur nişanı Legion d'Honneur'dan vazgeçtiğini duyuran eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazdığı mektupla Fransız onur nişanı Legion d'Honneur'dan vazgeçtiğini duyuran eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Wone, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler Direnişte" fotoğrafını seçen Wone, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze Sahilinde Spor" başlıklı karesine oy verdi.

Oylama sonrası değerlendirmelerde bulunan Wone, Filistin davasının hayatında önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, Filistin'den iki fotoğrafa oy verdiğini dile getirdi.

Wone, "Gazze sahilinde spor yapan gençlerin fotoğrafı çok çarpıcı. İşgal edilmiş topraklarda özgürlüğe aralanan bir kapı olmuş adeta. Diğer yandan Ramallah'taki kareden de çok etkilendim. Askeri araçlara elinde sadece Filistin bayrağıyla dur diyen bir kişiyi görüyoruz. Filistin direnişini özetliyor. Muhammed bebeğin karesi ise haber ve siz habercilerin gücünü gösteriyor." diye konuştu.

AA muhabirlerini böyle etkileyici kareler çektikleri için tebrik eden Wone, AA'nın Afrika'daki muhabir sayısını artırması temennisinde bulundu.

Wone, 2003'te layık görüldüğü Legion d'Honneur nişanından vazgeçtiğini belirterek, kasım ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben bir mektup yazmıştı.

Mektubunda Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur nişanına layık görülen Samuel Paty ile aynı nişanı taşıyamayacağını vurgulayarak, Macron'u, Paty cinayetinden sonra takındığı tavır nedeniyle eleştirmişti.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Legion, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli Bakan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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