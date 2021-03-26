Fransız ordusu Mali'de sivilleri öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

Fransız ordusu Mali'de sivilleri öldürmekle suçlanıyor

26.03.2021 02:49
Fransız ordusu Mali'de sivilleri öldürmekle suçlanıyor, System.String[]

Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin, Mali'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonda 6 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin, Mali'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonda 6 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Barkhane Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Indelimane bölgesine 60 kilometre mesafedeki bir alanda silahlı teröristlere karşı hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, olaya ilişkin ölü sayısı verilmezken 3 motosikletin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise saldırıda avlanmaya giden 6 gencin öldürüldüğü belirtilerek, Fransa'nın sivil halkı hedef aldığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadelerine dayanan haberlerde, Fransız ordusunun "silahlı teröristler" şeklinde nitelediği kişilerin yaşları 15 ila 20 arasında değişen 6 genç olduğu kaydedildi.

Gençlerin, hava saldırısının düzenlendiği bölgede, 3 motosiklet ve ateşli silahla tavşan ve keklik avlamaya çıktığı vurgulandı.

Fransız ordusu daha önce de sivilleri öldürmekle suçlanmıştı

Mali'de konuşlu Fransız ordusu ocak ayında da benzer bir suçlamanın hedefi olmuştu.

Barkhane güçleri 3 Ocak'ta Bounti köyünde bir grup silahlı teröristi hava saldırısıyla etkisiz hale getirdiğini duyurmuş ancak yerel halk öldürülenlerin bir düğün için toplanan davetliler olduğunu belirtmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu'nda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Hava Saldırısı, Fransa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız ordusu Mali'de sivilleri öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika


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