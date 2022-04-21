Fransız ordusu Mali'deki bir üsten daha çekildi - Son Dakika

Mali'de 2014'ten bu yana konuşlu Fransız Barkhane Operasyonu, Gossi kentindeki askeri üsten resmen çekildi.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Albay Pascal Ianni, Barkhane unsurlarının ülkenin kuzeyindeki Gossi askeri üssünü Malili yetkililere teslim ettiğini söyledi.

Ianni, 300 askerin görev yaptığı üste, çekilme sonrası olası suçlamalara karşı kullanılan askeri ekipmanın envanterinin de çıkartıldığını kaydetti.

Barkhane unsurları daha önce de Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki üslerden çekilmişti. Fransa'nın, Menaka ve Gao'daki askeri üslerde 2 bin 500 askeri bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2021 yazında Mali'de yürütülen Barkhane Operasyonu'nda görevli unsurların sayısının 2023'e kadar azaltılacağını duyurmuştu.

Bamako yönetiminin Wagner paralı askerleriyle çalıştığı iddiası sonrası Macron, Mali'den tamamen çekileceklerini ancak Sahel'de kalmaya devam edeceklerini söylemişti.

Sahel'de hala 4 bin 600 Fransız askeri görev yapıyor

Fransa, hala 4 bin 600 askerinin bulunduğu ve 2012'den bu yana çeşitli askeri operasyonlarla varlık gösterdiği Sahel'deki gücünü kaybetmek istemiyor.

Fransa'nın, Nijer'in başkenti Niamey ve Çad'ın başkenti Encemine'de toplam iki daimi askeri üssü bulunuyor.

Niamey'de Barkhane operasyonunun ana hava üssü, Encemine'de ise Barkhane'ın komuta merkezi yer alıyor.

Paris yönetimi Sahel'den tamamen çekilirse, deniz erişimi arayan El Kaide ve DEAŞ'a bağlı grupların ana rotasının Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya kayabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, Fransa'nın ilerleyen dönemde üçü de deniz kıyısında yer alan bu ülkelerde terörle mücadeleye destek için Gine Körfezi'nde askeri operasyonlara başlayabileceğini belirtiyor.

Mali'deki BM misyonunun görev süresi doluyor

Fransa'nın yanı sıra Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) da Bamako'nun Wagner ile çalıştığı iddiaları sonrasında sona erebileceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 15 bin asker ve polisten oluşan MINUSMA'nun görev süresi, 30 Haziran 2022'de dolacak.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kurulan MINUSMA'nın görev süresinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Misyonun görev süresi 2013'ten bu yana her yıl BMGK tarafından bölgedeki gelişmeler ışığında bir yıllığına uzatılıyor.