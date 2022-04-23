Fransız ordusu, Wagner'i Mali'de Fransa hakkında manipülasyon yapmakla suçladı - Son Dakika
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Fransız ordusu, Wagner'i Mali'de Fransa hakkında manipülasyon yapmakla suçladı

23.04.2022 05:55
Fransız ordusu, Wagner'i Mali'de Fransa hakkında manipülasyon yapmakla suçladı

Fransa, 19 Nisan'da çekildiği Mali'deki askeri üs yakınlarında toplu mezar bulunduğuna ilişkin iddiaların arkasında Wagner paralı askerlerinin olduğunu iddia etti.

Fransa, 19 Nisan'da çekildiği Mali'deki askeri üs yakınlarında toplu mezar bulunduğuna ilişkin iddiaların arkasında Wagner paralı askerlerinin olduğunu iddia etti.

Twitter'da "DiaDiarra6" isimli Malili olduğunu belirtilen bir kullanıcı, 21 Nisan'da "Fransızlar Gossi'deki askeri üssü terk ettikten sonra geride bunu bıraktılar. Bu video onlar gittikten sonra çekildi." ifadeleriyle yarısı kuma gömülmüş cesetlerin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Twitter kullanıcısı, fotoğrafın altına gelen yorumlardan sonra "Şüphesi olanlar için Gossi'de üssün yakınındaki cesetleri gösteren bir video" notuyla aynı olay yerinden bir video paylaştı.

Kuma gömülmüş üzeri mozaiklenen yaklaşık 11 cesedin görüldüğü video sonrası ise Fransa iddialara "görüntülü" yanıt verdi.

Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransız ordusu tarafından çekilmiş olay yerine ait dron görüntülerinde, Wagner paralı askerlerinin cesetleri gömmeye çalıştığının görüldüğü belirtildi.

Fransız ordusu Wagner'i suçluyor

Açıklamaya göre, Mali'nin Gossi kentindeki askeri üsten 19 Nisan'da çekilen Fransız askeri unsurları, kamuoyundaki Fransız karşıtlığını hesaba katarak olası bir dezenformasyonun önüne geçmek adına çekilme esnasında ve sonrasında bölgeyi havadan görüntüledi.

Fransız ordusu, sosyal medyadaki iddialar üzerine, boşalttıkları askeri üsse yaklaşık 3,5 kilometre mesafede bulunan toplu mezara ait iki ayrı görüntüyü medyaya servis etti.

Havadan çekilen ve 21 Nisan tarihli görüntülerin ilkinde, Fransız askerlerinin öldürdüğü ve gömdüğü iddia edilen cesetlerin etrafında üniformalı beyaz tenli kişiler görülüyor ve bu kişilerden bazıları cesetlerin videosunu çekiyor.

Olay yerine ait diğer görüntüde ise cesetlerin yine aynı üniformalı kişiler tarafından gömülmeye çalışıldığı görülüyor.

Fransızlar, bu üniformalı kişilerin Wagner paralı askerleri olduğunu belirterek, Rusya'nın bölgede Fransa hakkında manipülasyon yapmak istediğini savunuyor.

Cesetlerin, Mali ordusu ve Wagner tarafından Gossi'ye yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Hombori'de düzenlenen operasyonda ölenler olduğu tahmin ediliyor.

Fransızlar, görüntüleri Twitter'da paylaşan hesabın da Wagner tarafından oluşturulan sahte bir hesap olduğuna inanıyor.

Fransa ile Mali arasındaki Wagner krizi

Paris ile Bamako'nun arası, Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla açılmıştı.

Fransa, iddiaların ortaya atıldığı Ekim 2021'den beri üst üste çeşitli krizler yaşadığı Mali'den çekileceğini ve Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracağını duyurmuştu.

Fransa, yaklaşık 300 askerin bulunduğu Gossi'deki üsten 19 Nisan'da çekilmiş ve olası manipülasyonlara karşı üssün envanterinin çıkarıldığını duyurmuştu.

Barkhane unsurları daha önce de Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki üslerden çekilmişti. Fransa'nın, Menaka ve Gao'daki askeri üslerde 2 bin 500 askeri bulunuyor.

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Genel Kurmay, Twitter, Fransa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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