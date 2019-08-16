Son Dakika Haberleri: Fransız 'örümcek adam' bu kez Hong Hong'da uzlaşı için bir gökdelene tırmandı
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Fransız 'örümcek adam' bu kez Hong Hong'da uzlaşı için bir gökdelene tırmandı

1 saat önce

Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, Çin ile yaşanan gerginliğin ardından başlayan protestolarda barış ve uzlaşı mesjaı vermek için bu kez Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.

Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, Çin ile yaşanan gerginliğin ardından başlayan protestolarda barış ve uzlaşı mesjaı vermek için bu kez Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Alain Robert, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:12 
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