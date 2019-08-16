Fransız 'örümcek adam' bu kez Hong Hong'da uzlaşı için bir gökdelene tırmandı
1 saat önce
Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, Çin ile yaşanan gerginliğin ardından başlayan protestolarda barış ve uzlaşı mesjaı vermek için bu kez Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.
Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert
, Çin ile yaşanan gerginliğin ardından başlayan protestolarda barış ve uzlaşı mesjaı vermek için bu kez Hong Kong
'da bir gökdelene tırmandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:12
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