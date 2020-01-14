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Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı
19 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:36
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