Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı - Son Dakika Dünya

Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı

19 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.View on euronews

Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı

Cumhurbaşkanı, Alain Robert, Örümcek Adam, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:36 
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