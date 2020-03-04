Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı - Son Dakika Dünya

Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı

6 saat önce

Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews.

Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews

Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı

Alain Robert, Barselona, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 04:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]