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Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı
6 saat önce
Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews.
Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:12
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