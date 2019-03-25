Son Dakika Haberleri: Fransız Örümcek Adam' Paris'te Gökdelene Tırmandı

Fransız Örümcek Adam' Paris'te Gökdelene Tırmandı

27 dakika önce

– 'Fransız örümcek adam' lakaplı Alain Robert, Paris'te bulunan bir gökdelene 'Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışması için gereken bağışı toplamak için tırmandı.

Fransız Örümcek Adam' Paris'te Gökdelene Tırmandı, System.String[]
– 'Fransız örümcek adam' lakaplı Alain Robert, Paris'te bulunan bir gökdelene 'Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışması için gereken bağışı toplamak için tırmandı.

 

56 yaşındaki Fransız dağcı ve gökdelen tırmanıcısı Alain Robert,   Fransa'nın başkenti Paris'te La Defense adlı iş bölgesindeki 185 metre yüksekliği ile eğik bir yapı olan Engie Tower'a küçük bir çanta dışında herhangi bir gereç kullanmadan tırmandı. Alain Robert'in hiçbir güvenlik önlemi olmadan gerçekleşen tırmanışı 45 dakika sürdü.

 

Yerel medyaya konuşan Robert, 'Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için gereken parayı toplamak adına' gökdelene tırmandığını söyledi. Öte yandan konu hakkında açıklama yapan 'Society of Friends of Notre-Dame-de-Paris de Alain Robert'in kendileriyle iletişime geçmediğini, fakat bu tırmanışın gereken parayı toplamada yardımı olabileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

Fransa, Notre Dame Katedrali, Alain Robert, Paris, Dünya
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