Son Dakika Haberleri: Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı
Son Dakika Güncel Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika

Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı

6 saat önce

Kayseri'de Fransız uyruklu otel müdürü Albert Patrick Etaubleau'nun 2002 yılında öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı, System.String[]

Kayseri'de Fransız uyruklu otel müdürü Albert Patrick Etaubleau'nun 2002 yılında öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir otelde müdür olarak görev yapan Albert Patrick Etaubleau, 16 Haziran 2002'de kaybolmasının ardından cesedi 1,5 ay sonra Kayseri'nin Develi ilçesi Bozburun mevkisinde bulundu.

Yapılan otopside Etaubleau'nun, elle boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Kayseri İl Jandarma ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul cinayet dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı.

Maktulün kaybolmadan önce kimlerle görüştüğünü araştıran ekipler, 2'si başka suçtan cezaevinde bulunan 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı, H.İ. adli kontrol şartıyla salıverildi. Başka suçtan cezaevinde bulunan H.D. ve B.T. hakkında da Etaubleau'nun öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklama kararı verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]