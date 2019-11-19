Son Dakika Haberleri: Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldü
Son Dakika Güncel Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldü - Son Dakika

Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldü

6 saat önce

KAYSERİ'de otel müdürü Fransız asıllı Albert Patrick Etaubleau'nun, kaybolduktan 1,5 ay sonra boğularak öldürülmüş halde cesedinin bulunmasıyla ilgili 17 yıl sonra belirlenen 2'si başka suçtan cezaevinde 7 şüpheli belirlendi.

Fransız otel müdürü cinayeti 17 yıl sonra çözüldü, System.String[]

KAYSERİ'de otel müdürü Fransız asıllı Albert Patrick Etaubleau'nun, kaybolduktan 1,5 ay sonra boğularak öldürülmüş halde cesedinin bulunmasıyla ilgili 17 yıl sonra belirlenen 2'si başka suçtan cezaevinde 7 şüpheli belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki otelde müdür olarak görev yapan Albert Patrick Etaubleau, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Etaubleau'nun cesedi, yaklaşık 1,5 ay sonra Kayseri'nin Develi ilçesi Sindehöyük Mahallesi Bozburun mevkiinde bulundu. Yapılan incelemede Etaubleau'nun, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ancak Etaubleau'nun ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.17 yıl sonra Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, dosyayı yeniden açtı. Yapılan araştırmalarda Etaubleau'nun, en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Çalışma kapsamında 7 kişi şüpheli olarak belirlendi. Bunlarda 5'i gözaltına alındı. 3 kişi, polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.A. mahkemece tutuklandı, H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçtan cezaevinde bulunan H.D. ve B.T. hakkında da Etaubleau'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:33 Kaynak: DHA
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