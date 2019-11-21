Son Dakika Haberleri: Fransız otelciler, Airbnb'e tepki için Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı
Son Dakika Dünya Fransız otelciler, Airbnb'e tepki için Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı - Son Dakika Dünya

Fransız otelciler, Airbnb'e tepki için Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı

6 saat önce

Fransız otel sahipleri, kendilerine rakip gördükleri Airbnb’nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yeni ortaklığını protesto etmek için Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları’nın organizasyonundan çekilme kararı aldı.

Fransız otelciler, Airbnb'e tepki için Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı, System.String[]

Fransız otel sahipleri, kendilerine rakip gördükleri Airbnb'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yeni ortaklığını protesto etmek için Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonundan çekilme kararı aldı.


Fransa'nın turistik Biarritz kentinde toplanan 67. Fransa Otelciler Birliği Kongresi'nde alınan kararda, "adaletsiz rakip" olarak görülen Airbnb'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yaptığı yeni işbirliği kınandı.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:04 
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