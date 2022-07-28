Renault, Megane E-TECH Electric için Goodyear'ı seçti

Fransız otomobil üreticisi Renault, tam elektrikli otomobili yeni Megane E-TECH Electric için orijinal lastik tedarikçisi olarak Goodyear'ı seçti.

Goodyear açıklamasına göre, Megane E-TECH Electric modelinin orijinal ekipman seçenekleri arasında beş farklı Goodyear lastiği ve lastik boyutu yer alıyor. Yaz lastiği olarak 195/60R18 boyutu için Goodyear EfficientGrip Performance 2 ve daha büyük boyutlu 215/45R20 için ise 5,7 kg/t ultra düşük yuvarlanma direnci ve hassas direksiyon performansı sayesinde Goodyear EfficientGrip Performance tercih edildi.

Her iki boyutta da dört mevsim lastik seçeneği olarak Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 modeli de sunulacak. Bu geniş ürün yelpazesi sonucunda Megane E-TECH Electric'lerin yaklaşık dörtte üçü fabrikadan Goodyear lastikleriyle çıkacak.

Fransa'nın kuzeyindeki Douai'de bulunan Renault ElectriCity merkezinde Kasım 2021'de üretimine başlanan otomobilin ilk teslimatı 2022'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirildi. Megane E-TECH Electric'in Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı tarafından ortak geliştirilen elektrikli motoru yalnızca 145 kg ağırlığında ve teknik özelliklerine bağlı olarak 96 kW (130 beygir) veya 160 kW (218 beygir) güç üretiyor. Megane E-TECH Electric aynı zamanda 110 mm pili ile en ince pile sahipken, 300 km'ye kadar menzile sahip 40 kWh (WLTP) ve 470 km'ye kadar menzile sahip 60 kWh olmak üzere iki farklı pil kapasitesiyle sunulacak.

Aynı zamanda Renault Captur için EfficientGrip Performance ve Espace için Eagle F1 Asymmetric 3 lastiklerini orijinal ekipman olarak sağlayan Goodyear açısından Megane E-TECH Electric, Fransız otomobil üreticisiyle olan güçlü ilişkilerin sıradaki adımını oluşturuyor.

Açıklamaya göre, Megane E-TECH Electric için sağlanan dört Goodyear lastiğin yanağında da lastiklerin Renault tarafından özel olarak seçilip onaylandığını belirten "R" ibaresi yer alıyor. Lastikler aynı zamanda Goodyear'ın Elektrikli Tahrik Teknolojisi (EDT) logosunu taşıyor. Goodyear'ın elektrikli araçlar için tasarladığı orijinal ekipman lastiklerin tamamının yanağında bulunan bu logo, lastiğin ilgili orijinal ekipman modelinin elektrikli araçlarının özel ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş teknolojilerle donatıldığını ifade ediyor.

Goodyear EfficientGrip Performance, düşük yuvarlanma direnci, mükemmel ıslak yol tutuş ve daha kısa fren mesafesini bir araya getirerek performans ve verimlilik sağlayan bir sonuç ortaya koymasıyla Megane E-TECH gibi elektrikli araçlar için ideal yaz lastiği olarak öne çıkıyor. EfficientGrip Performance 2 ise kilometre ömrünü artırma ve fren mesafesini daha da azaltma gibi geliştirmelerle EfficientGrip Performance'ın özelliklerini bir adım ileri taşıyor. Dört mevsim lastiği olarak ise mükemmel ıslak, kuru ve karlı zemin performansıyla yıl boyu en yüksek performansı göstermek üzere tasarlanmış Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 modeline yer verilecek.

-"Renault'nun yeni Megane E-TECH Electric için de bu lastikleri tercih etmesinden mutluyuz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici OE Ürünleri Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, şunları kaydetti:

"EfficientGrip Performance ve Vector 4Seasons ürün gruplarımız, lider otomobil üreticilerinin OE lastik olarak tercih ettiği, kendini kanıtlamış ürünler. Renault'nun heyecan verici yeni Megane E-TECH Electric için de bu lastikleri tercih ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Birçok elektrikli araçta Goodyear lastikleri tercih ediliyor. 2021'de yaptığımız orijinal ekipman anlaşmalarının yüzde 80'inden fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin gelecekteki içten yanmalı, elektrikli ve hibrit araçlarını geliştirmesine yardım etmeyi sürdüreceğiz."