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Fransız parlamento heyeti Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Fransız parlamento heyeti Tayvan'ı ziyaret etti

15.12.2021 11:23
Fransız parlamento heyeti Tayvan'ı ziyaret etti

Fransız milletvekillerinin oluşturduğu parlamento heyeti, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fransız milletvekillerinin oluşturduğu parlamento heyeti, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fransız parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'in Tayvan Dostluk Grubu üyesi 6 milletvekili, bugün adaya ulaştı.

Heyete başkanlık eden François de Rugy, yaptığı açıklamada, "ziyarette Fransa, Avrupa Birliği ve Tayvan arasında ekonomi, kültür ve tarafları ilgilendiren diğer önemli meselelere dair çok boyutlu görüş alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını" ifade etti.

Heyet, 5 gün sürecek ziyarette Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve adadaki hükümetin yetkilileriyle görüşecek.

Daha önce Fransız senatörlerden oluşan 5 kişilik heyet ekimde Tayvan'ı ziyaret etmişti. Pekin yönetimi, senatörlerin ziyaretini engellemeye çalışmış, Çin'in Paris Büyükelçisi ziyaretin Çin-Fransa ilişkilerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Milletvekili, Parlamento, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız parlamento heyeti Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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