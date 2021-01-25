Fransız Pasteur Enstitüsü öncelikli Kovid-19 aşı çalışmasını "etki sağlanmadığı" gerekçesiyle durdurdu - Son Dakika

Fransız Pasteur Enstitüsü öncelikli Kovid-19 aşı çalışmasını "etki sağlanmadığı" gerekçesiyle durdurdu

25.01.2021 17:57
Fransız Pasteur Enstitüsü öncelikli Kovid-19 aşı çalışmasını

Fransa'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinde çalışmalarına son verdi.

Fransa'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinde çalışmalarına son verdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, geliştirdikleri aşı adayının uygulandığı kişilerin hastalığı atlatan ya da Pfizer-Biontech gibi izin verilen Kovid-19 aşılarının yapıldığı kişilere göre daha az antikor geliştirdiği kaydedildi.

Kızamık aşısı baz alınarak geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmasının, ilk klinik deneylerde yeterli etkinlik sağlanamadığı gerekçesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, henüz ilk aşamalarda olan diğer Kovid-19 aşı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Diğer yandan, ülkede Kovid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Sanofi Laboratuvarı, beklenenden kötü sonuçlar alındığı için aşılarının 2021 yılı sonuna kadar yetişmeyeceğini açıklamıştı.

Pfizer, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Pasteur Enstitüsü öncelikli Kovid-19 aşı çalışmasını 'etki sağlanmadığı' gerekçesiyle durdurdu - Son Dakika


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