Fransız piyanist Simon Ghraichy Ankaralı sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Dünyaca ünlü piyanist Simon Ghraichy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'ya konuk oldu. Devlet Meksika Senfoni Orkestrası, Brezilya Senfoni Orkestrası, Lübnan Ulusal Senfoni Orkestrası, Kahire Senfoni Orkestrası, Almatı Senfoni Orkestrası ve Guadalajara Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Philharmonie Berlin, Théatre des Champs-Elysées ve Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında solist olarak konserler veren Ghraichy, Ankaralı dinleyicilere müzik şöleni yaşattı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)