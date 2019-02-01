Fransız Piyanist ve Besteci Blet'ten Suç Duyurusu

FİLİZ KINIK - Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Afrin Operasyonunda Türk askerine destek olmak amacıyla konser verdiği için, Yahudiler ve PKK sempatizanları tarafından sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ALİ CEVAHİR AKTÜRK - FİLİZ KINIK - Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Afrin Operasyonunda Türk askerine destek olmak amacıyla konser verdiği için, Yahudiler ve PKK sempatizanları tarafından sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Stephane Blet, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.



Dilekçesinde, Fransız vatandaşı ve tanınmış bir piyanist olduğunu belirten Blet, Mehmetçiğin Afrin Operasyonunda moral ve motive olması için Türkiye lehine konser verdiğini, televizyon programlarına katıldığını anlattı.



Blet, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övgülerine dahi konu olmuş biriyim. Ancak, Fransa, İsrail, Amerika ve Türkiye'de bulunan Yahudiler ve PKK sempatizanları tarafından Facebook, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden beni ve ailemi ölümle tehdit, hakaret ve hedef göstermek amacıyla birçok yazılı ve video paylaşımları yapılmış olup, can güvenliğim tehlikededir." ifadelerini kullandı.



Bu hesapları kullanan kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu ve hedef gösterdiğini savunan Blet, 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren yapılan söz konusu paylaşımları da dilekçesi ile birlikte savcılığa delil olarak sundu.



Stephane Blet, söz konusu hesaplar üzerinden paylaşım yapanların tespit edilerek gerekli soruşturmanın yapılmasını ve bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.



"Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum"



Suç duyurusuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Blet, şikayet için adliyeye geldiğini belirterek, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabi 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." dedi.



Annesine yönelik de ölüm tehditleri olduğunu söyleyen Blet, şunları söyledi:



"Her gün sosyal medya üzerinde korkunç mesajlar paylaşıyorlar. Artık daha beter oldu. 'Aa İstanbul'da yaşıyor, konser veriyor, ona gideceğiz, onu öldüreceğiz' şeklinde her gün devam ediyorlar. Örnek olarak, Afrin Operasyonu için destek verdim. Türkiye'de ve Fransa'da Türk askerleri için konserler verdim. Sonra Filistinliler için konser verdim ücretsiz. Bunun için kabul etmiyorlar ve beni öldürmek istiyorlar. Ama bu yeni değil, her gün daha beter oluyor. Benim 86 yaşında annem var. Ona her gün telefon ediyorlar, onu öldürmek istiyorlar. Üç defa numarasını değiştirmiş ama devam ediyorlar. Her gün beter oluyor. Bunun için bir şeyler yapmam gerekiyor artık."



Stephane Blet, bu kişilerin kendisini Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ettiklerini dile getirerek, "Fransa'da bir şey yapmıyorlar. Çünkü maalesef Cumhuriyetimiz PKK'yı destekliyor, şaşırmıyorum." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Blet'in suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan soruşturma açtı.

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