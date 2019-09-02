Son Dakika Haberleri: Fransız polis derneği: Türk gurbetçi ile tartışan polisin üniforması, yeleği ve kelepçesi sahte
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Fransız polis derneği: Türk gurbetçi ile tartışan polisin üniforması, yeleği ve kelepçesi sahte

9 saat önce

Fransa'da polis ile Türk gurbetçi arasında geçen "temizlik tartışmasının" görüntüleri kısa zamanda Türkiye'de tepkilere neden oldu. Ancak, bir Fransız polis derneği söz konusu videodaki "polisin" üniforması, yeleği ve kelepçesinin sahte olduğunu belirtti

Fransız polis derneği: Türk gurbetçi ile tartışan polisin üniforması, yeleği ve kelepçesi sahte, System.String[]

Fransa'da 'polis' ile Türk gurbetçi arasında geçen "temizlik tartışmasının" görüntüleri kısa süre içinde Türkiye'de tepkilere neden oldu. Ancak videoda mağdur olarak gösterilen Türk gurbetçinin, kamera şakaları ve rap şarkılarıyla bilinen Mehmet Yıldız'ın olduğu anlaşılınca, birçok kişi videonun bir mizansen olabileceği uyarısında bulundu.


Bir Fransız polis derneği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada videoda gösterilen polisin gerçek üniforma giymediğine dikkat çekti. Polis derneğinin konuya ilişkin yayınladığı videoda olayın gerçek olmadığını gösteren birçok kanıta değinildi.

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Fransa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:08 
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