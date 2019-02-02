Son Dakika Haberleri: Fransız Polisi Bir Sarı Yelekliyi Yerlerde Sürükledi

Fransız Polisi Bir Sarı Yelekliyi Yerlerde Sürükledi

1 saat önce

- Fransız polisi bir Sarı Yelekliyi yerlerde sürüklediPARİS - Fransız polisinin Sarı Yelekliler protestosuna katılan bir genci yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

- Fransız polisi bir Sarı Yelekliyi yerlerde sürükledi

PARİS - Fransız polisinin Sarı Yelekliler protestosuna katılan bir genci yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.
Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve 12'nci haftasına giren Sarı Yelekliler protestoları bugün bir kez daha polisin şiddetli müdahalesine sahne oldu. Protestolara katılmak için Paris sokaklarına inen bir genç, polisin ihtarlarına uymayınca yerlerde sürüklendi. Güvenlik güçlerinin genci yerde sürüklediği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:48 Kaynak: İHA

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