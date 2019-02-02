Fransız Polisi Bir Sarı Yelekliyi Yerlerde Sürükledi
34 dakika önce
Fransız polisinin Sarı Yelekliler protestosuna katılan bir genci yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.
Fransız polisinin Sarı Yelekliler protestosuna katılan bir genci yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı. Fransa
'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve 12'nci haftasına giren Sarı Yelekliler protestoları bugün bir kez daha polisin şiddetli müdahalesine sahne oldu. Protestolara katılmak için Paris
sokaklarına inen bir genç, polisin ihtarlarına uymayınca yerlerde sürüklendi. Güvenlik güçlerinin genci yerde sürüklediği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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