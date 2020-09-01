Fransız polisi, çadır kuran göçmen evsizlere uyurken müdahale etti - Son Dakika

Fransız polisi, çadır kuran göçmen evsizlere uyurken müdahale etti

Fransız polisi, Paris Belediyesi önünde çadır kuran evsiz göçmenlere uyurken müdahale etti.

Fransız polisi, Paris Belediyesi önünde çadır kuran evsiz göçmenlere uyurken müdahale etti. Paris Belediyesi önünde çadır kurarak geceyi geçiren göçmenlere, Fransız polisi müdahale etti. Uyudukları sırada, polis müdahalesi ile karşılaşan evsiz göçmenlerin çadırları söküldü ve Belediye Binası önünden uzaklaştırıldı. Aralarında Somali, Afganistan, Fildişi'nden gelen göçmenlerin bulunduğu 219 kişi kalacak yer bulabilmek için sokaklara dağıldı. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, "Valinin polislere çadırları söktürüp evsiz göçmenleri dağıtması tamamen anlaşılmaz bir durum. Bu tahliyeyi Fransa devleti adına uygun bulmuyoruz onaylamıyoruz" dedi. Paris'in Aubervilliers bölgesinde bulunan göçmen kampları Temmuz ayı sonunda kaldırılmıştı. - PARİS

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