Fransız polisi Lyon saldırısıyla bağlantılı iki şüpheliyi gözaltına aldı
2 saat önce
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Lyon'da 13 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen iki şahsın gözaltına alındığını bildirdi
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:23
Fransa'nın Lyon kentinde cuma günü düzenlenen bombalı saldırının ardından polis, olayla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, terörle mücadele birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığını belirtti ancak ilave detay vermedi. Castaner'in açıklamasından kısa süre sonra Lyon Belediye Başkanı Gérard Collomb. bir şüpheli şahsın daha gözaltına alındığını duyurdu.
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