Son Dakika Haberleri: Fransız polisi, paris'teki mülteci kampını boşalttı
Son Dakika Güncel Fransız polisi, paris'teki mülteci kampını boşalttı

Fransız polisi, paris'teki mülteci kampını boşalttı

7 saat önce

Fransız polisi, Paris'teki mülteci kampını boşalttıFransa, (DHA)- Fransız polisi, Paris'te bulunan mülteci kampını boşalttı.

Fransız polisi, Paris'teki mülteci kampını boşalttı

Fransa, (DHA)- Fransız polisi, Paris'te bulunan mülteci kampını boşalttı. Mültecilerin, spor salonlarına ve kabul merkezlerine götürüleceği belirtildi.

Paris'in Porte de la Chapelle bölgesindeki mülteci kampı, Fransız polisi tarafından yerel saatle 05.00 sıralarında boşaltıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da tahliye işlemleri sırasında hazır bulundu. Mültecilerin sayısının kaç olduğu net olarak açıklanmazken, yaklaşık 600 ila 1,200 arasında mülteci olduğu belirtildi. Tahliye edilen mültecilerin, spor salonlarına ve kabul merkezlerine götürüleceği bildirildi. Mültecilerin taşınmasında ise 40 otobüs görev aldı.

Fransız polisi, paris'teki mülteci kampını boşalttı

Fransa, Paris, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:01 Kaynak: DHA
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