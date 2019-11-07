Son Dakika Haberleri: Fransız polisi "sarı yelekliler"e uyguladığı şiddetten yargılanacak
Son Dakika Güncel Fransız polisi 'sarı yelekliler'e uyguladığı şiddetten yargılanacak

Fransız polisi "sarı yelekliler"e uyguladığı şiddetten yargılanacak

7 saat önce

Fransa'da iki polisin, sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta yaptığı eylemde göstericilere uyguladığı şiddet gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Fransız polisi

Fransa'da iki polisin, sarı yeleklilerin 1 Mayıs'ta yaptığı eylemde göstericilere uyguladığı şiddet gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturmalar kapsamında, bir polisin göstericiye tokat attığı, diğer polisinin de bir başka eylemciye büyük taş attığı gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada, polislerin ne zaman hakim karşısına çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Sarı yeleklilerin gösterileri başladığından bu yana ilk kez polis, eylemcilere karşı uyguladığı şiddet nedeniyle yargılanmış olacak.

Polisin, geçen yıl 17 Kasım'da başlayan eylemlerde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.

IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan kararı şubatta onaylamıştı.

Mediapart internet sitesinin haberinde, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin elinin koptuğu, 23 kişinin gözünü kaybettiği, 268 kişinin başından, 15 kişinin elinden, 64 kişinin vücudundan, 26 kişinin sırtından ve 106 kişinin bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.

1 Mayıs, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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