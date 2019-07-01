Fransız polisinden çevreci aktivistlere sert müdahale
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Fransa'nın başkenti Paris, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, bir grup çevreci aktivist kent merkezindeki Sully Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Cuma günü düzenlenen ve yaklaşık 400 kişininn katıldığı eyleme polisin müdahalesi sert oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:23
Fransa'nın başkenti Paris, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, bir grup çevreci aktivist kent merkezindeki Sully Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Cuma günü düzenlenen ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı eyleme güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu.
Polis, oturma eylemi yapan gruba önce göz yaşartıcı gazla müdahale etti, ardından da köprüyü trafiğe açmak için eylemcileri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
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