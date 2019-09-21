Son Dakika Haberleri: Fransız polisinden iklim yürüyüşünü dağıtan Kara Blok ve Sarı Yelekliler'e müdahale
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Fransız polisinden iklim yürüyüşünü dağıtan Kara Blok ve Sarı Yelekliler'e müdahale

20 dakika önce

Fransız çevik kuvvet polisi, başkent Paris'te düzenlenen iklim yürüyüşünü engellemeye çalışan siyah maskeli eylemciler ve izinsiz gösteri yapan 'sarı yelekliler'e biber gazı ile müdahale etti. Polis, 100'den fazla eylemciyi gözaltına aldı.

Fransız polisinden iklim yürüyüşünü dağıtan Kara Blok ve Sarı Yelekliler'e müdahale, System.String[]

Fransız çevik kuvvet polisi, başkent Paris'te düzenlenen iklim yürüyüşünü engellemeye çalışan siyah maskeli eylemciler ve izinsiz gösteri yapan 'sarı yelekliler'e biber gazı ile müdahale etti. Polis, 100'den fazla eylemciyi gözaltına aldı.


Cumartesi günü küresel çapta iklim grevinin bir parçası olan Paris iklim yürüyüşüne siyah maskeli protestocuların müdahalesi damga vurdu.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:00 
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