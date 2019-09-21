Fransız polisinden iklim yürüyüşünü dağıtan Kara Blok ve Sarı Yelekliler'e müdahale
20 dakika önce
Fransız çevik kuvvet polisi, başkent Paris'te düzenlenen iklim yürüyüşünü engellemeye çalışan siyah maskeli eylemciler ve izinsiz gösteri yapan 'sarı yelekliler'e biber gazı ile müdahale etti. Polis, 100'den fazla eylemciyi gözaltına aldı.
Fransız çevik kuvvet polisi, başkent Paris'te düzenlenen iklim yürüyüşünü engellemeye çalışan siyah maskeli eylemciler ve izinsiz gösteri yapan 'sarı yelekliler'e biber gazı ile müdahale etti. Polis, 100'den fazla eylemciyi gözaltına aldı.
Cumartesi günü küresel çapta iklim grevinin bir parçası olan Paris iklim yürüyüşüne siyah maskeli protestocuların müdahalesi damga vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:00
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