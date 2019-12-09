Fransız polisinden orantısız şiddet
6 saat önce
Fransa'daki gösterilerde güvenlik güçleri, orantısız şiddet uygulandığı gerekçesiyle tepki aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Fransa'daki gösterilerde güvenlik güçleri, orantısız şiddet uygulandığı gerekçesiyle tepki aldı. Fransız polisinin gösterici bir kadını tekmeleyerek yere yatırması ise bu orantısız şiddeti gözler önüne serdi. Başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.
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