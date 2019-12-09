Fransız polisinden orantısız şiddet

Fransa'daki gösterilerde güvenlik güçleri, orantısız şiddet uygulandığı gerekçesiyle tepki aldı. Fransız polisinin gösterici bir kadını tekmeleyerek yere yatırması ise bu orantısız şiddeti gözler önüne serdi. Başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.