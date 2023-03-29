Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç - Son Dakika
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Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç

29.03.2023 12:57

- Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç Fransa'nın başkenti Paris'te polis, emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde protestoculara karşı copla orantısız güç kullandı.

- Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te polis, emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde protestoculara karşı copla orantısız güç kullandı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu parlamentoda oylamaya sunmadan kabul etmesine tepki olarak dün başkent Paris'te göstericiler bir kez daha sokaklara döküldü. Fransız polisi, protestoları bastırmak için orantısız güç uyguladı. Polislerin kaldırımdaki göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekti.

Başkentte 5 bin 500 polisin görev yaptığı gösterilerde 78 kişi gözaltına alındı.

Sert müdahaleden 17 adli soruşturma

Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, emeklilik reformuna karşı gösterilerin başladığı Ocak ayından bu yana polislere yönelik 17 adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının parlamentoya sunulmadan kabul edildiği 16 Mart'tan bu yana polislere yönelik 11 soruşturma açıldığını açıkladı.

Fransız polisi ayrıca insan hakları grupları ve avukatlar tarafından protestoları bastırmak için keyfi gözaltı işlemi yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: İHA
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Emmanuel Macron, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç - Son Dakika


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