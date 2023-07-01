Fransız Polisinin 17 Yaşındaki Genci Öldürdüğü Ses Kaydı Yayınlandı

Fransız basını, polisin, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'yi silahla öldürdüğü olaya ilişkin bir ses kaydı yayımladı. Nanterre kentinde, Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından, araçtaki bir yolcunun olay anını anlattığı ses kaydının olduğu video, farklı sosyal medya platformlarında çıktı.

"HER ŞEYİ A'DEN Z'YE ANLATACAĞIM"

Fransız BFMTV kanalı, söz konusu videonun doğruluğunun teyit edildiğini belirterek, ismi belirtilmeyen yolcunun ses kaydının da yer aldığı görüntülü haberi sundu. Ses kaydında söz konusu yolcu, "Bu videoyu gerçeği ortaya çıkarmak için yapmak istedim, çünkü sosyal medya ağlarında arkadaşım Nael'in ölümü hakkında çok fazla yanlış şey dönüyor. Size olayı A'dan Z'ye anlatacağım." diye konuştu.

SİRENİ ÇALIŞTIRIP ARACI DURDURDULAR

Yolcu, 27 Haziran'da sabah yerel saat ile 08.00 sularında, 2 arkadaşıyla buluşarak ödünç aldıkları araçla Nanterre'de gezmeye çıktılarını belirtti. Alkol veya uyuşturucu kullanmadıklarını söyleyen yolcu, araçla otobüs yolunda ilerledikleri sırada motorları üzerindeki 2 polisin kendilerini takip ettiğini fark ettiğini kaydetti. Yolcu, memurların sireni çalıştırdığını ve ardından Nael'in aracı durduğunu anlattı.

"MOTORU DURDUR YOKSA SENİ VURURUM"

Polislerden birinin Nael'e aracın camını açmasını söylediğini, arkadaşının da bu komuta uyduğunu anlatan yolcu, polis memurunun Nael'e, "Motoru durdur, yoksa seni vururum." dediğini belirtti. Yolcu, polislerin Nael'e silahlarının kabzasıyla vurduğunu söyledi.

"KIPIRDAMA YOKSA KAFANA KURŞUN SIKARIM"

Polislerden birinin, Nael'in şakağına silah doğrultarak, "Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım." dediğini anlatan yolcu, diğer polisin ise meslektaşına "vur onu" diye konuştuğunu belirtti.

AYAĞI FREN PEDALINDAN ÇEKİLDİ

Yolcu, polisten aldığı üçüncü silah kabzası darbesiyle Nael'in ayağının fren pedalından çekildiğini ve aracın hareket ettiğini anlattı.

"CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRDÜM"

Arabanın ön camı hizasındaki polisin ateş açmasıyla vurulan arkadaşının ayağının gaza değmesiyle aracın ilerlediğini ifade eden yolcu, "(Nael'in) Can çekiştiğini gördüm, titredi. Sonra bariyere çarptık. Ben de korktuğum için araçtan inip, kaçtım." ifadelerini kullandı.

Olayın görgü tanığı yolcu, polislerin kendisini de vurabileceğini düşündüğünü, bu nedenle koştuğunu belirtti. Yolcu, "Polislerin gözlerimin önünde arkadaşıma yaptıkları karşısında şoke oldum." diye konuştu. Haberde, olay günü çekilen amatör kamera kayıtları, olayın ardından basının kaza noktasında çektiği görüntüler, olay günü genç sürücünün takip ettiği güzergahı gösteren harita yer aldı.

Fransız basını, söz konusu görgü tanığının 3 Temmuz'da polise ifade vereceğini aktardı.