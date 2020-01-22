Fransız protestocular yeni cephe açtı: Paris'te binlerce kişi 2 saat karanlığa gömüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız protestocular yeni cephe açtı: Paris'te binlerce kişi 2 saat karanlığa gömüldü - Son Dakika Dünya

Fransız protestocular yeni cephe açtı: Paris'te binlerce kişi 2 saat karanlığa gömüldü

1 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı protestolarda yeni bir cephe açıldı. Çalışanlar, Paris'te elektrikleri keserek binlerce evi karanlıklar içinde bıraktı ve ülkenin en büyük havalimanlarından birine giden trenleri durdurdu.

Fransız protestocular yeni cephe açtı: Paris'te binlerce kişi 2 saat karanlığa gömüldü, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı protestolarda yeni bir cephe açıldı. Çalışanlar, Paris'te elektrikleri keserek binlerce evi karanlık içinde bıraktı ve ülkenin en büyük havalimanlarından birine giden trenleri durdurdu.


Salı günü başkent Paris'teki elektrik kesintisi yaklaşık 2 saat sürdü. Kentin güneyindeki banliyöleri etkileyen kesinti nedeniyle uluslararası havalimanı Orly'e ve kente gıda sağlayan Rungis pazarına ulaşım aksadı.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:47 
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