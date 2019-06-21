Son Dakika Haberleri: Fransız Rektörler Birliği: Üstel ve Altınel serbest bırakılmazsa kalıcı iş birliği düşünülemez
Son Dakika Dünya Haber

Fransız Rektörler Birliği: Üstel ve Altınel serbest bırakılmazsa kalıcı iş birliği düşünülemez

1 saat önce

Fransa Üniversite Rektörler Birliği (CPU) , Fransa'daki Türkiye Başkonsolosluğu ile görüşerek cezaevindeki akademisyenlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

Fransız Rektörler Birliği: Üstel ve Altınel serbest bırakılmazsa kalıcı iş birliği düşünülemez, System.String[]
Fransa Üniversite Rektörler Birliği (CPU), Fransa'daki Türkiye Büyükelçiliği ile görüşerek cezaevindeki akademisyenlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

Çarşamba günü Fransız Rektörler Birliği ile görüşen Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa iki ülke arasındaki üniversiteler bazında iş birliğine bağlılığını ifade etti. Büyükelçi, özellikle Fransa ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğinin önemine vurgu yaptı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:08 
Türkiye, Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız Rektörler Birliği: Üstel ve Altınel serbest bırakılmazsa kalıcı iş birliği düşünülemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]