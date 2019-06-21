Fransız Rektörler Birliği: Üstel ve Altınel serbest bırakılmazsa kalıcı iş birliği düşünülemez
1 saat önce
Fransa Üniversite Rektörler Birliği (CPU) , Fransa'daki Türkiye Başkonsolosluğu ile görüşerek cezaevindeki akademisyenlerin serbest bırakılması talebini yineledi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:08
Üniversite Rektörler Birliği (CPU), Fransa'daki Türkiye
Büyükelçiliği ile görüşerek cezaevindeki akademisyenlerin serbest bırakılması talebini yineledi.
Çarşamba günü Fransız Rektörler Birliği ile görüşen Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa
iki ülke arasındaki üniversiteler bazında iş birliğine bağlılığını ifade etti. Büyükelçi, özellikle Fransa ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğinin önemine vurgu yaptı.
Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu
Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı
Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu