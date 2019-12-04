Son Dakika › Dünya › Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu - Son Dakika Dünya
Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu
6 saat önce
Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu. İsmi açıklanmayan alıcının uluslararası bir koleksiyoner olduğunu belirten müzayede evi, tablonun Fransa'da kalacağını aktardı.
Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu.
Sanatçının, Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti de resmettiği "Te Bourao II" yani "Ağaç" adlı tablonun değerinin 5 ila 7 milyar euro olduğu düşünülüyordu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:13
Trump'a karşı rahat olan Macron'un, Erdoğan'la olan fotoğrafı tekrar gündeme geldi Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyonda Justin Trudeau ile Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti