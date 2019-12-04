Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu

Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu.



Sanatçının, Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti de resmettiği "Te Bourao II" yani "Ağaç" adlı tablonun değerinin 5 ila 7 milyar euro olduğu düşünülüyordu.