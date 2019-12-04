Son Dakika Haberleri: Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu
Son Dakika Dünya Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu - Son Dakika Dünya

Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu

6 saat önce

Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu. İsmi açıklanmayan alıcının uluslararası bir koleksiyoner olduğunu belirten müzayede evi, tablonun Fransa'da kalacağını aktardı.

Fransız ressam Paul Gauguin'e ait tablo 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu, System.String[]

Fransız ressam Paul Gauguin'in 1897 tarihli tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'teki açık artırmada tahminlerin neredeyse iki katına, 9 buçuk milyon euroya alıcı buldu.


Sanatçının, Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti de resmettiği "Te Bourao II" yani "Ağaç" adlı tablonun değerinin 5 ila 7 milyar euro olduğu düşünülüyordu.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:13 
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