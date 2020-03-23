Son Dakika › Dünya › Fransız sağlık otoritesinden uyarı: Sıtma ilaçlarını çok ağır Covid-19 vakaları harcinde kullanmayın - Son Dakika Dünya
Fransız sağlık otoritesinden uyarı: Sıtma ilaçlarını çok ağır Covid-19 vakaları harcinde kullanmayın
7 saat önce
Fransız sağlık otorisinden uyarı: Sıtma ilaçlarını çok ağır Covid-19 vakaları harcinde kullanmayın
Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi, Covid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiği bildirilen sıtma ilacı "klorokin"in çok ağır vakalar haricinde kullanılmaması uyarısı yaptı.
Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:01
Son Dakika Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki