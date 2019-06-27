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Fransız saldırgan intihar etti

56 dakika önce

Fransa'nın batı sahilinde bulunan Brest kentindeki silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin intihar ettiği öğrenildi.

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Fransa'nın batı sahilinde bulunan Brest kentindeki silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin intihar ettiği öğrenildi.

Fransa'nın batı sahilinde bulunan Brest kentindeki Sunna Camii yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin intihar ettiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre saldırıda caminin imamı olan Rachid Abou Houdeyfa'nın hedef alındığı ve silahla yaralandığı öğrenildi. Polis kaynaklarının verdiği ilk bilgilere göre ise bir Fransız'ın cami imamı olan Rachid Abou Houdeyfa'yı hedef alarak ateş ettiği ve saldırı sonucu 2 kişiyi bacağından yaraladığı öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın saldırı sonrası önce kaçtığı ardından intihar ettiği belirtildi.

Öte yandan, bölgede güvenlik şeridinin oluşturulması ardından ibadethanelerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılacağı belirtildi. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
Fransa, 3. Sayfa
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