Üye Girişi
Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı' - Son Dakika

Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı'

19.09.2021 11:19

- (Özel) Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı' 15 milyon Euro zarar eden Fransız'ın başına her gün yeni dert açılıyor Fransız otomobil yarış şampiyonu Pierre Barroso, ticaret yapmak için geldiği İzmir'de üniversite arkadaşı tarafından dolandırılarak toplamda 15 milyon Euro zarara...

- (Özel) Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı'

15 milyon Euro zarar eden Fransız'ın başına her gün yeni dert açılıyor

İZMİR - Fransız otomobil yarış şampiyonu Pierre Barroso, ticaret yapmak için geldiği İzmir'de üniversite arkadaşı tarafından dolandırılarak toplamda 15 milyon Euro zarara uğrarken, dolandırıcı çete tarafından başına açılan dertlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası ülkesine maske, eldiven ve koruyucu kıyafet ihracatı yapmak isteyen Fransız otomobil yarışı şampiyonu Pierre Barroso, nişanlısının da İzmirli olması nedeniyle İzmir'e gelerek bir ihracat şirketi kurdu. Barroso, Fransa'dan üniversite arkadaşı olan K.H.'nin kendisi ile tanıştırdığı kişilerle ticaret yapmak istemesiyle içinden çıkamadığı bir dolandırıcılık olayına karıştı. Daha önce babasının Türkiye'de bir araba firmasında çalıştığını ve 5 yıla yakın Türkiye'de kaldıkları için Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiğini söyleyen Barroso, "Burada Türkiye ile Fransa, İspanya, Portekiz ülkeleri arasında ithalat-ihracat şirketlerimle çalışmaya başladım. Başladıktan sonra bazı dolandırıcıların eline düştüm. O insanlarla çok büyük sorunlarım oldu. Sahte evrak ve düzenledikleri sahte belgelerle benim paramı aldılar. Yaklaşık 2 milyon Euro zararım oldu. Yargıya şikayette bulunduktan sonra bahsettiğim kişiler tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme süreci hala sürüyor. Çete üyelerinden 2 tanesi firari ve hala aranıyorlar" dedi.

"Maksatları beni bezdirip Fransa'ya göndermek"

Ticaret yapma bahanesiyle çete üyeleri tarafından yaklaşık 2 milyon Euro dolandırılan Barroso'nun başına gelenler bulunla da kalmadı. Şikayetçi olduğu çete üyelerinin kendisine farklı komplolar da kurduğunu anlatan Barroso, "Bu şikayetlerimden sonra başıma iki tane daha olay geldi. Bana komplo kurmaya çalıştılar. Tutuklu olanlardan birinin eşi o tarihlerde Türkiye'de olmadığım halde çocuğunu alıp karakola giderek benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Onları silahla tehdit ettiğimi iddia edip sahte ifade verdiler. Birkaç gün önce de benim adıma imzamı taklit ederek sahte bir borç senedi düzenleyip evime haciz gönderdiler. Maksatları beni bezdirip Fransa'ya göndermek ama ben yılmayacağım" diye konuştu.

"Türk adaletine güveniyorum"

Türk adaletine güvendiğini ifade eden Barroso, "Polisler, savcılar ellerinden geleni yaptı. Şimdi tek sorun olan Türkiye vatandaşı olmadığım için CİMER'e başvuramıyorum. Benim yardım isteğime duyarsız kalmayacağına umut ettiğim Türkiye Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorum ki bu konularda çok hassastır. Türkiye'de bir yabancı olarak haklarımın korunmasını istiyorum ve bunu bu dolandırıcılığa karışan hem Türk vatandaşların hem de yabancılar için istiyorum. Ben burada normal bir vatandaş gibi alışverişimi yapıyorum, burada vergi veriyorum, çalışıyorum. Ben her zaman Türkiye'nin Avrupa'da iyi bir imajı olsun diye çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bu ülkeye inanıyorum. Bu tür insanların yüzünden Türkiye'nin yurtdışında kötü imajı olmasını istemem ve o yüzden ben burada kalmaya ve çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"Avrupa'yla bağlarımızı güçlendirmek için elimden geleni yapacağım"

Kendisini bir Türk vatandaşı olarak gördüğünü ve burada kalmaya devam edeceğini söyleyen Barroso, "Ben Türkiye'nin hukukuna, yargısına, devletimize inanıyorum. Şimdiye kadar hep inandım. Avrupa'da Türkiye'ye karşı bu ön yargıyı yıkmak için yine gönülden çalışacağım. Avrupa'yla bağlarımızı güçlendirmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye bir cennettir ve o cenneti terk etmeye hiç niyetim yok" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti adaleti sağlayacaktır"

Dolandırılma olayının kendisi için çok ağır maliyetlere neden olduğunu ifade eden Barroso, "Dolandırıldığım için 2 milyon Euro kaybettim. Bunun yanında çok fazla sözleşme kaybettim. İspanya ile 7 milyon Euro, Fransa ile 3 milyon Euro, İngiltere ile 2 milyon Euro ve Portekiz ile 1 milyon Euro değerindeki sözleşmelerim iptal edildi. Müşterilerim başıma gelen bu olaydan sonra tedirgin olarak geri çekildiler. Ona rağmen ben yine buradaki işlerimi bırakmayıp daha çok müşteri bulacağım. Çünkü görecekler ki Türkiye Cumhuriyeti adaleti sağlayacaktır" dedi.

"Barroso'nun Türk adaletine güveni tam"

Pierre Barroso'nun avukatı Gizem Toksöz Yekenkunrul ise üniversite arkadaşı vasıtasıyla tanıştırıldığı kişilerin maske ve eldiven gibi mallar getireceklerini söyleyip Barroso'dan para aldıklarını ifade ederek, "Sahte evraklar ve videolarla malların geleceğini söyleyerek oyalamışlar. Bu işin sonunda mallar gelmediği gibi yurtdışındaki müşterilerin de zararını gidermek zorunda kalıyor. Bununla ilgili şikayette bulunduk. Şüphelilerin 4'ü tutuklandı, bir kısmı firari durumda. Müvekkilim yurtdışında olduğu bir dönemde şüphelilerden birinin eşi, kendisini silahla tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Müvekkilim uçak bileti gibi evraklarla yurtdışında olduğunu kanıtladı" diye konuştu. Dolandırılma olayının hemen ardından Barroso'nun evine icra geldiğini hatırlatan Avukat Toksöz Yekenkunrul, "Sahte senetlerle icra takipleri yapılıyor. Kendi imzası yok. Bununla ilgili de gerekli hukuki prosedürü başlattık. Barroso'nun Türk adaletine güveni tam. Şüphelilerin tutuklu yargılanması bu güvenini perçinledi. Yurtdışında çok büyük işler yapan birisi olduğu işçin bu dosyanın Türkiye'nin uluslararası alandaki hukuki imajı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Biran önce iddianamenin hazırlanıp dava açılarak en ağır cezayı alacaklarına inancı tam. Ödediği parayı geri alabilmesi için de hukuki işlemleri başlattık" dedi.

Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı'
Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı'
Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı'
Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı'

Üniversite, Otomobil, Türkiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz 12:20 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim 11:48 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi 11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri 10:36 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 09:32 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Son Dakika Haberleri
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:49 Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi         
12:21
HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak         
12:13
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu         
11:49
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı         
10:39
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:26:51. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız şampiyona İzmir'de 'dost kazığı' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement