Fransız sanatçı Imany İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

Fransız soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğinde 8 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte, "Voodoo Cello" adlı yeni albümündeki eserleri yorumlayacak.

Billie Holiday, Nina Simone ve Tracy Chapman gibi caz, soul ve folk müzikten beslenen Imany, ilk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazandı.

Sanatçı, "You Will Never Know" ve "Don't Be Shy" adlı çalışmalarıyla dünya çapında üne kavuştu.