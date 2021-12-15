Fransız Sanofi'nin Kovid-19 aşısı takviminde gecikme - Son Dakika

Fransız ilaç firması Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deney sonuçlarını ancak 2022'nin ilk çeyreğinde açıklayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının faz 3 klinik deneyleri sonuçlarının önceden duyurulduğu gibi 2021'in sonunda değil, 2022'nin ilk çeyreğinde yayımlanacağı aktarıldı.

GSK ile geliştirilen protein bazlı Kovid-19 aşısının ilk doz olarak farklı aşılar uygulanan kişilere takviye doz olarak uygulandığında kuvvetli bağışıklık yanıtı görüldüğü belirtilen açıklamada, aşısının piyasaya sürülmesi için tarih verilmedi.

Açıklamada, Sanofi'nin, küresel sağlık ihtiyacı için BioNTech/ Pfizer, Moderna ile Johnson&Johnson firmalarının aşılarını üreterek katkı sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı Kovid-19 aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek faz 3 aşamasında durdurma kararı almıştı.

GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının faz 3 çalışmalarına mayıs sonunda başlayan Sanofi, aşının 2021'in dördüncü çeyreğinde onay almasının beklendiğini açıklamıştı.