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Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Fransız donanmasına ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Fransız donanmasına ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Saat 09: 00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giren 'Commandant Birot' isimli Fransız savaş gemisi, saat 10: 30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Bir sahil güvenlik botunun da refakat ettiği savaş gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
(İHA)
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