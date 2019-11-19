Son Dakika Haberleri: Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Fransız donanmasına ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Fransız donanmasına ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Saat 09: 00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giren 'Commandant Birot' isimli Fransız savaş gemisi, saat 10: 30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Bir sahil güvenlik botunun da refakat ettiği savaş gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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